La renuncia este año a la popular Festa do Choco de Redondela debido a las restricciones sanitarias por el coronavirus no impedirá a los “choqueiros” disfrutar del producto culinario por excelencia del municipio. Once restaurantes de la villa de los viaductos iniciaron ayer las “Xornadas Gastronómicas do Choco”, una iniciativa hasta el próximo día 16 de mayo en la que ofrecerán a sus clientes distintas especialidades basadas en este cefalópodo que podrán consumirse en el local o realizar el encargo para recoger o ser enviado a domicilio de forma gratuita a través de la plataforma Roombo.

La inauguración de las jornadas arrancó ayer con un showcooking en la Alameda con la participación de los cocineros locales Pucho Barciela, que elaboró en directo unos chocos guisados en su tinta, y de Gilda Pires, que enseñó a preparar las arepas rellenas de choco.

Las exhibiciones continúan hoy, a partir de las 11.00 horas, con el que fuera propietario del mítico restaurante Casa Paco, Manuel Conde, que cocinará una tortilla de chocos, y el cocinero Benigno Campos, del programa “Larpeiros” de la TVG, que preparará unos chocos con patatas y tirabeques. Estas exhibiciones ante los fogones serán retransmitidas en directo por las redes sociales del Concello, que organiza las jornadas, y que ha repartido entre todos los participantes alrededor de 40 kilos de choco, además de los recipientes para el servicio a domicilio.

Las jornadas también contarán con animación musical con un programa de conciertos durante los fines de semana. Hoy, a las 12.30 horas, actuará Dirty Lovers en la Praza de Santiago, y mañana a la misma hora, 33 RPM en la Praza de Ponteareas. El día 15 será el turno de Raúl&Cía en la Praza de Alejandro Otero, y por último, el día 16, el grupo La Patrulla en la calle Pai Crespo.