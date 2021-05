El proyecto del gobierno municipal de Gondomar de dejar libre de coches la Praza Rosalía de Castro generó controversia ayer. Vecinos y comerciantes del entorno manifestaron a través de las redes su preocupación por la pérdida de comodidad y clientes que puede suponer esta nueva peatonalización y el grupo municipal Manifesto Miñor situó la iniciativa en la “planificación da morte gradual da vila” que, a su juicio, habría arrancado con la Praza da Paradela.

El portavoz de la formación nacionalista, Antonio Araúxo, reclamó al regidor “diálogo cos veciños, comerciantes técnicos e grupos da oposición”, dados los inconvenientes que sufrirán. En este sentido, recuerda que se trata “da zona máis comercial da vila”, donde se ubican la plaza de abastos, tiendas de todo tipo y locales de hostelería, y que los bloques de viviendas allí construidos “carecen todos de aparcamento subterráneo”. Señala asimismo que la solución de desviar el tránsito rodado hacia el río Zamáns, “ademais de eliminar máis prazas de aparcamento, non é nin funcional nin medioambientalmente presentable”.

Araúxo llama al consenso porque “neste momento de inseguridades sociais e económicas, calquera fallo pode ter consecuencias nefastas e irreversibles para ducias de postos de traballo e de familias enteiras, comezando pola propia praza de abastos que non acaba de levantar cabeza malia as promesas do señor Ferreira”.