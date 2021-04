La Plataforma Vecinal para el Saneamiento de Ribadetea se ha reunido esta semana con la alcaldesa en funciones de Ponteareas, Cristina Fernández, para mostrarle su malestar por la falta de avances en el saneamiento de la parroquia y pedirle que traslade a la Xunta la necesidad de desatascar la situación.

Los miembros de la plataforma no comprenden cuál puede ser la razón para que, un año después de que Augas de Galicia rematase el proyecto, aún no se dieran los pasos necesarios para avanzar en las obras. “Sobre todo cuando, posiblemente, Ribadetea sea el mayor núcleo poblacional de toda Galicia que no tiene saneamiento”, inciden.

Los vecinos aseguran que no debería haber impedimentos para ejecutar la obra, pues se ubica en un núcleo de 900 habitantes en la ribera del río Tea que pertenece a la Red Natura 2000, sin dificultad técnica y con un bajo coste económico por vecino para un núcleo rural en Galicia.