O xornalista redondelán José Ángel Xesteira presenta hoxe no auditorio da Xunqueira, ás 19.00 horas, o seu novo libro de relatos “Cóntamo outra vez, Rick!” Acompañarán ao autor a mestra e filóloga Dolores Míguez e Carlos Lema, director de edicións de Galaxia, que publica a obra. Polas medidas de prevención da COVID-19 o aforo será reducido e as persoas que queiran asistir han reservar praza no Multiusos.