A décimo cuarta edición do “Dar de ler coma quen dá de beber” que pecha hoxe ás 19.30 a Semana do Libro de Espazo Lectura volta de xeito presencial trala fórmula telemática do confinamento en 2020. As lecturas compartidas en voz alta están previstas na Praza da Paradela, pero trasladaranse ao auditorio en caso de choiva. É preciso inscribirse para ler durante un máximo de 3 minutos. Os interesados poden escribir a espazolectura@gmail ou chamando ao 655 553 930.