Mañá é o Día do Libro e o Concello de Nigrán adícalle a mañá a Cunqueiro no auditorio municipal. O catedrático de Filoloxía Galega da Universidade de Vigo Henrique Costas e Iago Castro, profesor no IES Val Miñor experto no autor, ofrecerán unha charla ás 11.30. De seguido, comezará unha lectura continuada de “Os outros feirantes” aberta á cidadanía. Ás 13.00, no colexio Humberto Juanes, o grupo Koremi ofrecerá unha sesión de contacontos baseada nas obras “Se o vello Sinbad volvese ás illas” e “Merlín e familia”.