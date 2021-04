A xa tradicional Semana do Libro e da Lectura da asociación Espazo Lectura chega a Gondomar un ano máis marcada pola pandemia. A crise sanitaria obrigou a organizar actos telemáticos na pasada edición e esta vez prográmanse en espazos públicos, ou no auditorio Lois Tobío con aforo limitado en caso de choiva.

O programa ofrece mañá será unha sesión do clube de lectura feminista Daquelas que len. Á reunión do clube Lecturas Debuxadas asistirá o ilustrador Xaquín Marín mañá mércores, para falar do cómic “Tonecho”. A novelista Susana Sánchez Arins participará o xoves no Sete Vidas, no mesmo lugar.

O principal acto, o encontro de lecturas compartidas “Dar de ler coma quen dá de beber” terá lugar o venres, día 23, na Praza da Paradela ás 19.30, aberto a toda a veciñanza. O sábado pechará o clube Comando Le cunha sesión de poesía e música.