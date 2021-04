Hacía como mínimo más de un año que no se escuchaba semejante murmullo en la iglesia de Santa Cristina, en Sabarís. La pandemia la vació más de lo normal y las misas con aforo limitado tampoco han servido para recuperar la afluencia. Lo de ayer no fue un regreso de fieles en desescalada, sino el rodaje de un cortometraje con tal despliegue de medios técnicos que no fueron pocos los vecinos que se asomaron a la puerta. “La Venganza” se titula la película que dirige Pablo M. Tuche, vecino de A Ramallosa y alumno de la Escuela de Imagen y Sonido de Vigo.

En torno a medio centenar de personas llenaron el templo. La mitad equipo técnico y la otra mitad, elenco de actores y figurantes, además de los extras que se sumaron a la primera jornada de las tres previstas para la grabación. Hoy y mañana, las cámaras se trasladan al Pazo de Cea, en Nigrán.

Contrabando y mafia

Siete minutos durará la película que pretende retratar el lado oscuro de la España de los años 60 a través de la historia de una familia que llora la muerte de uno de sus integrantes y trata de vengarla. Un thriller que aborda el contrabando y las pequeñas mafias de la época y que servirá de trabajo fin de estudios al director y guionista, que se confiesa un apasionado del cine negro y que trata de “aprovechar las increíbles localizaciones que tenemos en el Val Miñor” para su gran proyecto. Las tomas de la tarde se realizaron en el Alto da Groba.

Lo que empezó como un proyecto estudiantil está alcanzando un nivel profesional a base de esfuerzo de todos los integrantes y del apoyo de los negocios del entorno. “Lógicamente tenemos un presupuesto limitado y hemos tenido que revolver muchos armarios para conseguir el vestuario que queríamos. Hemos tenido ayuda del comercio local y hablado con muchísima gente y conseguir apoyos”, explica el productor de la cinta, Pablo Iglesias.

"Me gustaría mucho poder estrenar en el cine Imperial", comenta el director

Todavía no hay fecha para el estreno, dependerá de “lo que nos deje el COVID”. Pero lo que tienen claro director y productor es que “La Venganza” se presentará en festivales este verano y que se presentará en la comarca.

Como vecino de A Ramallosa y cinéfilo casi desde que nació hace 20 años, Pablo M. Tuche, tiene un deseo. “Me gustaría muchísimo hacer el preestreno en el cine Imperial, porque es el primer cine al que fui de pequeño y porque es un gran tesoro que tenemos en el Val Miñor, todo un símbolo”, señala.