Terrible episodio de crueldad del ser humano con los animales el que se ha vivido este fin de semana en Tui. La Policía Local encontró a seis cachorros abandonados en un contenedor de basura en la carretera N-551 que une Tui con A Guarda y que presentaban claros signos de hipotermia y desnutrición después de que les llegara un aviso de un vecino de la zona. A la hora que la encontraron (22.30), además, estaba lloviendo y las temperaturas eran muy bajas, por lo que estaban en una situación "límite". El responsable de la atrocidad los dejó en el contenedor hacinados envueltos en una bolsa de plástica.

La Policía Local investiga lo sucedido para encontrar al culpable, pero de momento no ha habido suerte. Los animales fueron llevados a una clínica veterinaria y se informó inmediatamente a la Protectora de Animales Aloia de Tui, que alerta además que no se trata del primer caso en los últimos meses. El refugio consiguió encontrar a una voluntaria de la parroquia tudense de Rebordanes que se he hecho cargo de los cachorros, que solo tienen dos días de vida. La protectora pide ayuda ciudadana para encontrar al culpable. "Esto no puede quedar así", apuntan.