La ONU ficha a Lula Goce

Ha decorado medio mundo con sus murales en tan solo cinco años y su prestigio internacional llega a la cima de la mano de un contrato con la ONU. La muralista Lula Goce participará en los actos del 75 aniversario de Naciones Unidas. Lo hará pintando una fachada de la Biblioteca Real de Bélgica, en Bruselas. Un trabajo que la inspira especialmente por tratarse de "un edificio muy emblemático, muy bien ubicado y con mucha carga cultural", explica desde su casa en Baiona, donde se toma un pequeño descanso tras su último trabajo en la comarca.

Regresó de Miami hace unos días para finalizar el muro del cementerio de Panxón, una de sus mayores obras, con 400 metros cuadrados de superficie. A lo largo de dos paredes que se cruzan, la artista miñorana más internacional ha dibujado los rostros de cinco niños de razas diferentes con una intención clara de promover el respeto a la diversidad con la ubicación muy presente. Encima del muro del camposanto y con la escuela infantil Dunas de Gaifar enfrente, trató de transmitir "un mensaje educativo con el ciclo de la vida muy presente". "Cada uno de nosotros es único y ese es nuestro tesoro. Aprender a conocernos y aceptarnos es una de las cosas más maravillosas de la vida", recalca.

También sobre el respeto, pero al medioambiente, versará el mural que prepara para Bruselas. Este sábado, 24 de octubre, es el Día Internacional contra el Cambio Climático y la ONU había previsto una conferencia en la capital belga. El programa permanece abierto a la espera de la evolución de la pandemia y Lula seguía ayer pendiente del teléfono para confirmar si finalmente viajará en las próximas horas para elaborar esta pieza inspirada en la pintura flamenca, entre sus favoritas.

Un grito por la cultura

La crisis sanitaria mundial marca su agenda y le ha ocasionado varias cancelaciones, pero se considera "afortunada". "Hubo retrasos, proyectos en Estados Unidos que han sido aplazados y que están pendientes también de las elecciones, pero también salieron otros. No me puedo quejar. Tengo más propuestas de las que puedo abarcar", apunta. El "street art" no depende de exposiciones o proyecciones en salas cerradas y Lula pinta sola al aire libre, pero es muy consciente del "golpe que está sufriendo la cultura" y reivindica apoyo público. "Si no fuese por la cultura no hubiésemos podido soportar esta época de aislamiento. Lo que nos rescata de todo esto es la música, el arte, las series... Es una de las áreas que más sufre y en muchos casos o hay un criterio claro sobre la suspensión de actos. Las cosas se pueden hacer mejor. Hay que pensar en rescatar este sector, en el que no solo estamos los artistas, sino que hay un montón de técnicos, de empresas que dependen de él", reclama.

Por suerte, ella no ha parado de pintar por el norte de Europa y prepara una exposición colectiva en Berlín para final de año, además de esperar el desbloqueo de proyectos pospuestos por el Covid-19 en Miami, Atlantic City y Nueva York.