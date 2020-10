La Gala do Deporte se pospone al verano de 2021

El Concello de Redondela anunció el aplazamiento de la Gala do Deporte, que tradicionalmente se celebraba en diciembre, hasta el verano de 2021. "La actual situación de riesgo sanitario hace imposible su normal desarrollo", indicó el concejal de Deportes, Nacho González. El edil añade que la Gala do Deporte "debe ser una auténtica fiesta" en la que no solo se reconozcan los méritos de deportistas, clubes y asociaciones, "sino que lo puedan celebrar en una gala acompañados por sus familiares y amigos, algo que en estos momentos, con la actual escalada de la Covid-19, supondría un riesgo". La alcaldesa Digna Rivas aseguró que el evento se celebrará en verano "con todas las garantías".