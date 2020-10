El PP acusa al alcalde de Ponteareas de ralentizar los trámites del PXOM

El Grupo Municipal del PP de Ponteareas exigió la comparecencia urgente del alcalde, Xosé Represas, para que explique los motivos de solicitar una prórroga a la Xunta de Galicia que llevó a la paralización del expediente de aprobación final del Plan Xeral de Ordenación Municipal -PXOM.

"A finales de 2019, el alcalde festejó la aprobación del que dijo era el PXOM definitivo de Ponteareas. Dos meses después, el cinco de febrero, solicitó a la Administración autonómica una prórroga. Instando a que paralicen temporalmente el expediente", explican los populares.

El PP considera que no hay motivos justificados o al menos conocidos por los grupos de la oposición para tal paralización. "Desconocemos los motivos, por ello solicitamos su comparecencia".

Además el PP informa que en los últimos meses se han acelerado un gran número de licencias urbanísticas, en zonas que el nuevo PXOM contempla como no urbanizables, y no se saben los motivos. "Curiosamente, en su mayoría, son parcelas que nuestro partido solicitó que se modificasen a urbanizables, pero el bipartito en la aprobación del documento no quiso".