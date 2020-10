Un competidor para el banco de Cedeira

Al conocido como "mejor banco del mundo" , situado en la cima de un monte de la parroquia redondelana de Cedeira, le ha salido un duro competidor a solo unos kilómetros de distancia. La instalación de un asiento en lo más alto del monte de A Caritaina, con la desembocadura del río Verdugo y el núcleo de Arcade a sus pies, se ha convertido en menos de un mes en un lugar de referencia al que acuden a diario decenas de personas para disfrutar de sus espectaculares vistas del interior de la ría.

La autoría del banco, al igual que ocurrió en principio con el redondelano, de momento es un misterio. Su instalación sobre una de las rocas de la cima ha sorprendido a los vecinos de la zona, que desconocen quién lo colocó y el motivo. Se trata de un pequeño asiento para dos personas realizado de forma artesanal con chapa pintada de rosa y tras el respaldo puede leerse un letrero con el nombre: "Banco da Caritaina". Su presencia ha corrido en los últimos días a través de las redes sociales y cada vez acude más gente a conocerlo tanto desde Arcade como desde Pontesampaio, desde donde se puede acceder a pie en unos veinte minutos a través de un sendero por el bosque.

Dos de los visitantes que ayer por la tarde se encontraban en el lugar destacan las impresionantes vistas de las que se disfrutan en el nuevo banco de la ría. "Es inevitable que se compare con el de Cedeira, los dos ofrecen unas espectaculares vistas a la ría, pero quizás este me guste más porque además de la panorámica de la ría tienes otra muy buena de los montes del interior. Aquí la sensación es que estás rodeada de naturaleza hacia cualquier punto al que mires", afirma Greta Loren, que acudió a conocerlo desde Chapela después de que unos amigos le enviasen fotos de la zona. Otro de los puntos a favor es que, en este caso, aún no es muy conocido, por lo que de momento no está masificado como el redondelano. "El monte de Cedeira lo conocía desde siempre, desde mucho antes de colocarse el banco, y siempre me pareció impresionante, pero en los ultimos años al estar siempre tan lleno de gente ha perdido un poco el encanto", apunta Greta.

Fernando Castellanos y María Portela, también acudieron ayer a conocer el banco da Caritaina. A pesar de residir a escasos metros del monte, en el barrio de Acevedo, en Pontesampaio, se enteraron de su existencia de casualidad por los comentarios de los vecinos. "Nos dijeron que habían puesto un banco y vinimos a verlo. Los que vivimos por esta zona ya sabíamos de las impresionantes vistas que hay desde la cima del monte, pero creo que la instalación del asiento ha sido un acierto porque puede servir como atractivo turístico para dar a conocer la zona como ocurrió con el de Redondela", indica Fernando. Para él, este nuevo banco no llega para competir con el de Cedeira, sino como un complemento. "Desde aquí se disfruta una panorámica del interior de la ría y desde el otro del exterior, así que lo mejor es visitar los dos para tener una perspectiva completa de toda la zona".

De momento, el acceso al monte es un poco complicado por la falta de señalización. Desde Pontesampaio se puede llegar por un sendero que arranca desde la zona trasera de la iglesia en unos 20 minutos, aunque también se puede acercar en coche a través de la carretera que sube a O Rañadoiro. Una vez en este pequeño núcleo de población hay que seguir a pie por pistas forestales con escasa pendiente durante unos 400 o 500 metros.