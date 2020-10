Comerciantes de Tui y Milladoiro se unen para promocionar el Camino Portugués

La asociación de comerciantes de Tui, Acitui, y la de Milladoiro, Palmira Bulevar, se han unido para promocionar el Camino Portugués. Ayer firmaron en Tui un convenio de colaboración que, para el alcalde tudense, Enrique Cabaleiro, tiene mucho valor porque "siempre son las administraciones quienes promocionan el Camino, y, en esta ocasión, son dos entes privados los que se implican en su difusión". Con la firma de dicho convenio quedaron plasmados tres años de contactos entre las asociaciones de comerciantes de Tui y Milladoiro, primera y última parada de la ruta portuguesa en Galicia, respectivamente.

El presidente de Acitui, Juan Carlos Blanco, adelantó que los dos colectivos trabajarán conjuntamente en el fomento de eventos vinculados al Camino Portugués, y en su promoción tanto a través de redes sociales, como en las distintas campañas comerciales. Además, también buscarán informar tanto al peregrino como al turista de los servicios disponibles en estas localidades, fomentando su cultura, gastronomía y comercio.

El alcalde de Tui felicitó a las dos asociaciones por la iniciativa puso en valor el Camino de Santiago como elemento dinamizador de la economía y el comercio, que este año está sufriendo las consecuencias de la pandemia. En este sentido, Cabaleiro recordó que en 2019 pasaron por Tui más de 83.000 peregrinos; cifra que se aleja de los 8.000 de este año, "no porque el Camino no sea seguro, sino por las restricciones de movilidad". No obstante, el regidor tudense considera que "el Camino va a volver a emerger con potencia y tenemos que estar preparados".