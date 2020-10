Los vecinos de Vilar se unen a los de O Viso en el rechazo a los nuevos viales de la Diputación

Los diputados provinciales del grupo del PP, Carmen Amoedo y Jorge Cubela, calificaron de "chapuza" las obras de la Diputación en la EP-2901 en O Viso y expresaron su apoyo a los vecinos.Según Amoedo esta actuación "no garantiza para nada la seguridad" de los peatones. "Al contrario, lo único que hace es tapar las cunetas con cemento malo y, además, no se hace en todo el recorrido, obligando a que los peatones tengan que ir cruzando de un lado al otro de la calzada en zonas en las que no hay pasos de peatones proyectados", puntualiza. El grupo municipal del PP llevará este asunto a través de una moción al próximo pleno del Concello, en la que también se incluirá su rechazo a la actuación similar que se pretende realizar en la Estrada do Galleiro en Vilar de Infesta.