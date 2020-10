Los vecinos rechazan la senda de O Viso y advierten que es "peligrosa" para el peatón

Los vecinos de la zona de A Teixeira, en O Viso, se muestran indignados por la actuación que ejecuta la Diputación para mejorar la seguridad vial en la carretera PO-2091, que cruza esta parroquia redondelana entre Cesantes y Alxán, y cuya peligrosidad, por falta de aceras e intenso tráfico, fue denunciada en numerosas ocasiones por los vecinos. El organismo provincial, que tiene la titularidad del vial, accedió dar respuesta a esta demanda histórica de los residentes para evitar que los peatones siguiesen jugándose la vida para transitar por esta carretera salpicada de casas y fincas, ya que los vehículos apenas les dejan espacio debido a la escasa anchura de la calzada. Sin embargo, el resultado de las obras no está siendo el esperado. El sendero anunciado se limita a una pequeña capa de cemento a un lado del vial y además carece de continuidad en varios tramos en los que el viandante tiene seguir invadiendo la calzada para transitar, con el riesgo de atropello.

Los vecinos se concentraron ayer por la tarde en un punto del vial para expresar su rechazo a la obra y exigir una reunión urgente con los responsables municipales y de la Diputación para que se realicen cambios en el proyecto. "No entendemos cómo pueden hacer esta chapuza, no tiene ningún sentido. Solo se han canalizado las cunetas en algunos puntos, cubriéndolas con un poco de cemento, pero en otras zonas no se hizo nada, por lo que carece de continuidad", afirma Margarita Ferreiro. Esta vecina considera que ahora "es incluso más inseguro que antes porque los coches circulan a más velocidad y hay que invadir la calzada, con riesgo de atropello".

Otra de las residentes, Puri de la Cruz, ofreció la cesión de una parte de su terreno para mejorar uno de los cruces del vial, en el que en noviembre del pasado año falleció una persona arrollada por un vehículo. "Es una zona de escasa visibilidad y propuse al Concello la cesión de una parte de la finca para ensanchar cruce, pero no me hicieron caso. Ni me atendieron, así que el peligro va a continuar en ese punto cuando tenía una fácil solución", lamenta.

Otro de los propietarios de la zona, Porfirio Bouzón, asegura que habló con los operarios de la obra para preguntarles por el proyecto y pedirles explicaciones sobre por qué no se actuaba en algunos tramos. "Me reconocieron que era una chapuza, pero dijeron que se limitaban a hacer lo que les decían. Lo que está claro es que si queremos que se cambie algo no nos queda más remedio que movilizarnos, porque como esperemos a que se vayan las máquinas, ya no habrá nada que hacer", asegura Bouzón. "Solo queremos que la senda tenga continuidad en todo el tramo y que sea a ambos lados", puntualiza.