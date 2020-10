O profesor Juan Hermida postúlase como director do IEM

O nigranés doutor en Bioloxía Juan Hermida, profesor da materia no IES Val Miñor e exconcelleiro de Medio Ambiente do seu municipio, encabeza a única candidatura presentada para renovar a directiva do Instituto de Estudos Miñoráns. Aínda que o prazo para impugnala está aberto, todo apunta a que asemblea referendará a súa lista o vindeiro día 26 ás 19.30.

Hermida relevará no cargo a Xulián Maure e a súa lista mantén históricos da entidade coma Xosé Lois Vilar, Xilberte Manso e Antonio Soliño como vicedirectores; Pablo Casal no cargo de secretario ou Marcos Buceta no de tesoureiro.