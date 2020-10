El IES de As Neves inicia protestas porque pierde dos horas lectivas

La Asociación de Nais e Pais de Alumnos del IES Pazo da Mercé de As Neves inicia hoy las protestas para reclamar un servicio de transporte escolar que no obligue al alumnado a perder dos horas lectivas a la semana, tal y como llevan haciendo desde que comenzó el presente curso escolar. Inicialmente tenían previsto cortar el tráfico, pero, debido a las nuevas restricciones sanitarias, la protesta se realizará en el recinto escolar, en la hora del recreo, y estará secundada por alumnado, profesorado y una representación de padres y madres de alumnos. "No podemos permitir esta situación durante más tiempo", reclama el presidente del Anpa, Paulino Flores.