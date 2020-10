Vecinos de Porriño amenazan con manifestaciones si permanece la sala de estudio en el Centro Cívico

La Asociación de Vecinos de San Benito y San Sebastián de Porriño defiende el uso social del salón de actos del Centro Cívico, que desde el mes de junio se utiliza como sala de estudio. En el pleno del mes de septiembre, la Corporación aprobó una moción para desalojar dicha sala de estudio del Centro Cívico, no obstante, los vecinos denuncian que, no solo se ha incumplido el acuerdo plenario, sino que también se ha ampliado el horario de la sala de estudio ubicada en dicho lugar. Desde la directiva de la asociación advierten que, si no se cumple el acuerdo plenario, "estudiará medidas de protesta y manifestaciones delante del Concello".

Los vecinos explican que dicho salón de actos es el único lugar del que disponen los porriñeses y las asociaciones para el desarrollo de actividades sociales y culturales, pero que "dejó de tener esta función el pasado mes de junio cuando, sin previo aviso, la Concejalía de Cultura ubicó un salón de estudio para que los estudiantes no lo hicieran en la biblioteca". Denuncian los vecinos que, a pasar de que la edil de Cultura, la nacionalista Camila Moreira, defendió que la decisión se debía al cumplimiento de las medidas anti-Covid, más tarde emitió un comunicado en el que decía: "esta separación de espacios con funciones diferenciadas, da soluciones, tanto a las personas que buscan un lugar para estudiar cómodamente y en silencio, como a la biblioteca municipal, que recupera su espacio para implementar los servicios bibliotecarios a todas las personas que quieran gozar del fondo bibliográfico".

Debido a las quejas de los vecinos, la Corporación aprobó una moción para devolver el uso social a este espacio con los votos a favor del PP, Eu Son y UDDL, y la abstención del PSOE, socio de gobierno del BNG. Para la Asociación, "el no cumplimiento de la moción por parte de la Concejalía de Cultura muestra su poco respeto al pleno".