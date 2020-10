Afectados por la explosión de la pirotecnia de Tui avanzan para declarar corresponsable al Estado

Afectados por la Explosión del almacén ilegal de pirotecnica de Paramos, en Tui, del 23 mayo de 2018 han presentado varios recursos de reforma o se han adherido al presentado por la Asociación para que el Juzgado decida investigar dentro del proceso al Jefe de Energía y Minas de Pontevedra, dependiente del Gobierno Central, y a la Intervención de Armas de la Guardia Civil, cara a que el Estado sea declarado corresponsable de la explosión. El Juzgado espera el pronunciamiento de Fiscalía para resolver sobre la cuestión, dentro de las diligencias previas en las que se investigan al fogueteiro detenido por los hechos y en libertad condicional.

La pretensión de la investigación a ambos departamentos del Gobierno había sido solicitada por la Asociación de Afectados, pero el Juzgado la denegó en una providencia del 3 de agosto al declarar "no haber lugar a las diligencias solicitadas, por cuanto la presente instrucción se dirige única y exclusivamente frente a Francisco González Lameiro, por los hechos acaecidos en fecha de 23 de mayo de 2018, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan derivarse en el procedimiento correspondiente respecto del organismo administrativo responsable".

En las alegaciones formuladas, los afectados entienden que el hecho de investigarse a González Lameiro "no impide que de tal investigación se puedan derivar nuevas personas presuntamente responsables siendo la investigación y prueba en conjunto de los hechos conveniente para su esclarecimiento y determinación de las responsabilidades procedentes", afirman. "Así es que, la finalidad de la fase instructora es precisamente la averiguación de los hechos presuntamente delictivos y concretar a la/s persona/s presuntamente responsables de cara al acopio de los elementos necesarios para la preparación del Juicio Oral", indican.

Como ya había informado Faro, la asociación llevó al Juzgado en julio, un informe pericial realizado por el Doctor Ingeniero de Minas José-María Catalán Alonso, que destacan como "perito de reconocida solvencia en materia pirotécnica" en el que se analiza "la responsabilidad civil de las Administraciones ad hoc implicadas en el siniestro acaecido en los almacenes clandestinos de la Pirotecnia La Gallega el 23-5-2018". Concretamente se manifestó que "existen muchísimas irregularidades en los Libros Registro, y eso que sólo estos Agentes de la Policía Judicial de Tui han revisado el año 2017 y hasta Mayo de 2018, por lo que sorprende que tanto la Intervención de Armas y Explosivos (IAE) de la Guardia Civil de Tui y/o Pontevedra, así como el Jefe de la Dependencia de Industria y Energía de Pontevedra no detectaran estas numerosas irregularidades en sus inspecciones reglamentadas. Se debe entender que si las Administraciones implicadas citadas hubieran detectado estas irregularidades habría visto el "desvío" de material reglamentado explosivo a depósitos clandestinos y habrían conseguido parar el mismo, y con ello con muchísima probabilidad de poder haber evitado la explosión de la Nave Industrial el 23-5-2018, porque el "investigado" no habría podido operar con total impunidad como lo estaba haciendo por "presunta" dejadez de las Administraciones implicadas, cuanto menos "in vigilando", posibilitando sin cortapisas que el "investigado" detrajera material reglamentado explosivo, y más en gran cantidad, por lo menos en 2017 y 2018 porque le iban a cerrar la Pirotecnia y así poder seguir con la venta de Artículos Pirotécnicos para los actos festivos de los pueblos y más en verano".