Por un museo de arte rupestre para o Val Miñor

Ademais do posicionamento en defensa dos espazos naturais e a reivindicación da denuncia pública como un dos grandes papeis do Instituto de Estudos Miñoráns na comarca, Xosé Lois Vilar fixo un repaso das principais iniciativas do colectivo na procura da dinamización cultural da contorna, especialmente as desenvolvidas en Baiona, onde recibiu o recoñecemento público que recolleron os dous directores do IEM desde a súa fundación, Carlos Méixome e Xulián Maure. Na vila teñen organizado tertulias e presentado libros ademáis de realizar as coñecidas xeiras, visitas guiadas para coñecer o patrimonio que desde hai dous anos se desenvolven con intérpretes de lingua de signos.

En Baiona atópase tamén o museo ao aire libre do conxunto de grabados líticos de Outeiro Lameiros, en Sabarís, que o IEM puxo en valor en colaboración cos comuneiros. Sobre este "santuario de 30 petróglifos" e sobre os centos de tesouros da prehistoria que se espallan polo Val Miñor e fan del unha comarca única falou Vilar para xustificar outra das reivindicacións da xornada. "Estouvos insinuando que a potencia das grafías de hai catro milenios precisan un centro de exposicións potente que catalice a arte rupestre do sur galego e norte de Portugal", reclamou.