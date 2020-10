Alumnos del IES Pazo da Mercé de As Neves llevan un mes perdiendo dos horas lectivas a la semana

El Concello de As Neves, el consejo escolar, el Anpa y la dirección del IES Pazo da Mercé denuncian que, transcurrido un mes desde el inicio del curso, el alumnado pierde 2 horas lectivas a la semana por la falta de autobuses, una problemática a la cual la Consellería de Educación no les ofrece solución. En años anteriores, los escolares se desplazaban los lunes al colegio Marquesa do Pazo para hacer uso del comedor, que este año, debido al Covid, está cerrado. Por ello, se modificó el horario escolar, sumando una hora más los lunes y los viernes para compensar las horas perdidas al suprimir el turno de tarde de los lunes. No obstante, el horario lectivo es incompatible con el del transporte escolar, por lo que, para evitar que el alumnado tenga que esperar más de una hora por el autobús, el centro ha decidido rematar las clases antes.