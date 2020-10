Os Eidos muestra su potencial turístico

Los muertos en Redondela atraen a visitantes. Pero no para acompañarles al "más allá", sino para conocer su historia. La reciente rehabilitación del antiguo cementerio de Os Eidos, ubicado en el centro de la villa, ha conseguido sacar del olvido uno de los elementos patrimoniales más destacados del municipio. Las visitas guiadas puestas en marcha por las concejalías de Turismo y Patrimonio están resultando todo un éxito y demuestra el importante potencial turístico que atesora este lugar, que aspira a ingresar en la red europea de la Association of Significant Cemeteries in Europe (ASCE), una lista de camposantos singulares a la que el Concello de Redondela presentó su candidatura.

"La rehabilitación de este espacio generó mucha expectativa y se está demostrando ahora con la cantidad de gente que acude a las visitas guiadas, con una gran afluencia incluso en los días con mal tiempo", explica el concejal de Turismo, Daniel Boullosa. Los recorridos, dirigidos por las guías oficiales Soledad Chayán y Montse Gálvez, se realizan desde el pasado mes todos los miércoles, viernes y sábados, a las 20.30 horas, con aforo limitado a veinte personas. Para participar solo es necesario inscribirse previamente en la oficina de turismo.

"El objetivo inicial era dar a conocer a los propios redondelanos este espacio singular tras las recientes obras realizadas para ponerlo en valor, pero también ha despertado mucho interés entre gente de fuera, por lo que estamos muy satisfechos de este doble éxito", apunta Boullosa. En los últimos días han recibido visitas de expertos de la Universidade de Santiago y del Archivo Diocesano de Tui interesándose por la actuación desarrollada, en la que se han reparado muros, jardines y elementos ornamentales, además de instalar un nuevo sistema de iluminación, con el objetivo de dotar al composanto de una imagen más adecuada a su importancia histórica.

Este antiguo cementerio se remonta a los años 30 del siglo XIX y en su interior alberga tallas y panteones de arquitectura sobresaliente realizados por canteros de la zona, de gran valor no solo artístico sino también histórico, encontrándose los sepulcros del exalcalde Ramón Pardo Ferro, con una escultura que escenifica la fe con ojos vendados; o el mausoleo del procurador Francisco Crespo Rivas, con una columna coronada con una gran pirámide diseñada en Argentina.

Su importancia también reside en la huella de la emigración indiana y en la Guerra Civil, puesto que contiene una fosa común en la que fueron sepultados 42 republicanos, a los que además se les dedica un monumento. Aquí se encuentra enterrado, entre otros personajes, el héroe de la batalla de Pontesampaio John O'Dogherty, y también descansan el exalcalde Telmo Bernárdez y el médico y político Alejandro Otero.

La guía Soledad Chayán explica que una de las cosas que más está llamando la atención a los visitantes en los recorridos guiados es la elevada presencia de simbología masónica en los panteones, además de la nueva iluminación y la recuperación de numerosas cruces de forja.