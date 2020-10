El PP de Ponteareas lamenta el atraso de las obras de la depuradora

El PP de Ponteareas lamenta que las obras de la nueva depuradora se atrasen al 20123. Según explican los populares, estos presentaron una moción en pleno para instar al Gobierno central a incluir una partida económica del 60% de la obra, es decir, cerca de 8,5 millones de euros. No obstante, el gobierno bipartito del BNG-PSOE la sustituyó por una en la que se evitaba hacer mención a las cuantías económicas y el alcalde intervino desvelando que las obras no empezarían hasta 2023, en el mejor de los casos, tal y como indica el PP. "Sin esta nueva EDAR no se puede completar el saneamiento en Ponteareas y seguiremos pagando sanciones por vertidos al río, que en estos últimos años supusieron más de 400.000 euros", advierten desde el PP.