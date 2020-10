La alcaldesa de Porriño justifica contratos verbales para garantizar servicios básicos

La alcaldesa de Porriño, la socialista Eva García de la Torre, declaró ayer durante más de tres horas en el Juzgado nº2 de la villa del Louro en calidad de investigada por un presunto delito de prevaricación administrativa en la contratación de servicios de limpieza viaria, desbroces y jardinería. Tras el "exhaustivo interrogatorio" del Ministerio Fiscal, la regidora atendió a los medios de comunicación y apuntó que "una cuestión es que haya irregularidades administrativas, y otra es que haya intención de cometer un delito". En este sentido, García de la Torre reconoció que se contrataron ciertos servicios verbalmente debido a las circunstancias en las que se encontraba el Concello cuando aterrizó en 2015 en la Alcaldía de Porriño, pero que lo hizo "por una obligación legal".

"El artículo 26 de la Ley de Bases de Régimen Local obliga, sí o sí, a la prestación de servicios básicos, estén o no estén licitados", explicó Eva García, recordando que, la primera vez que fue investida alcaldesa, "nos encontramos el Concello con un presupuesto prorrogado desde el año 2012 y no teníamos personal para la limpieza viaria, ni para desbroces ni jardinería". Fue por ello que se contrataron servicios básicos sin adjudicación previa, según la alcaldesa, que acusó al gobierno anterior del PP de "acudir de forma frecuente al fraccionamiento de contratos a empresas amigas para sus desbroces y luego, como no había partida presupuestaria para ello, lo llevaban a un Reconocimiento Extrajudicial de Crédito y aquí paz y después gloria".

Precisamente fue el PP quien ha presentado ante la justicia varias denuncias por contrataciones "a dedo" y, según comunicó la alcaldesa a la salida del juzgado, "hoy hemos tenido la sorpresa de otra (denuncia) más".

"Esto es un ardid político en el que el Partido Popular quiere descabalgarme de la alcaldía, pero no de cualquier forma, sino rompiendo la imagen, por eso toda la oposición la hace a través del juzgado", lamentó García de la Torre, destacando que "de la misma manera que el otro alcalde fue absuelto, me denuncian a mí para ver si de esta cae. Yo espero que la justicia sea justicia siempre y que lo que no era delito para uno, no lo sea para los otros".

Sobre los servicios contratados supuestamente "de palabra", la alcaldesa de Porriño defendió que "todos los servicios del Concellos se empezaron a licitar desde el momento mismo en el que entré en la Alcaldía, y, a día de hoy están prácticamente todos adjudicados".

García de la Torre se mostró dispuesta a colaborar con la justicia y a entregar toda la información que se le requiera. Además de ella, en este procedimiento también están investigados el que fuera edil de Vías y Obras, Manuel Carrera (del partido UDDL y antes del Partido Popular), un exconcejal socialista de Limpieza, Orlando Márquez, varios empresarios y una asesoría.

"Espero que se archive la causa sin mayor perjuicio", indicó la regidora a su salida del juzgado, momento en el que aprovechó para enviar un mensaje a sus rivales políticos: "Si hay alguien frotándose las manos porque me voy, de verdad, que las deje al frío, que queda mucho para que Doña Eva García de la Torre se vaya. Me pienso quedar hasta que termine la legislatura y, seguramente, me volveré a presentar y volveré a ser alcaldesa".