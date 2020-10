Manifesto duda de la empresa que gestionará la ayuda a domicilio en Gondomar

Manifesto Miñor explicó ayer su abstención en la adjudicación del servicio de Ayuda a Domicilio de Gondomar en las dudas que le produce la empresa adjudicataria, elegida en un concurso público con criterios técnicos y ratificada en el pleno con los votos PSOE, PP y Cs. Responde al alcalde que les acusó de ponerse de perfil.

"A nós tampouco nos entra na cabeza que a dereita votase a favor da proposta do PSOE con tanto entusiasmo... ", asegura Antonio Arauxo. "Cheira bastante mal que o informe externo (á carta) encargado polo goberno municipal para aclarar a oferta económica da empresa adxudicataria diga sen dicir que na devandita oferta pode haber unha baixa impropia (antes eran baixas temerarias) temeraria, e que a maiores recoñeza que mentres as baixas laborais do persoal do SAF en Galiza andan ao redor dun 8%, a previsión da empresa para Gondomar sexa dun 3%. Que pasa, que as mulleres de Gondomar son de ferro?...", indica.

Añade que si el servicio está mal gestionado los que pagarán las consecuencias serán los usuarios, personas mayores e vulnerables, y las trabajadoras del servicio "con máis precariedade laboral e sobre-explotación".