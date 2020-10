El PP de A Cañiza exigirá en un pleno extraordinario la apertura de la piscina

El Partido Popular de A Cañiza presentó ayer en el Concello la solicitud para la celebración de un pleno extraordinario en el que los populares exigirán al gobierno local la apertura de la piscina municipal tras conocerse esta semana que permanecerá cerrada por el elevado coste de los protocolos anti-Covid.

El portavoz del PP, Miguel Domínguez, acusa al gobierno presidido por Luis Piña de "escoger el camino fácil" y apunta que "si piscinas como las de Ponteareas, Porriño, Mos, Redondela o Vigo abren y ponen en marcha los protocolos anti-Covid, la piscina de A Cañiza también puede hacer lo mismo". "La piscina climatizada fue un servicio deficitario desde el día de su inauguración, pero nunca se cerró, siempre se intentaron busca mejoras e inversiones para reducir su coste. La labor de Piña no es llorarles a los vecinos por el dinero que dice que no tiene, es buscar soluciones a los problemas y mantener los servicios que heredó", continúa exponiendo Domínguez, quien, con la solicitud de pleno extraordinario, pretende "hacer oír a los vecinos que no quieren ver disminuidos sus servicios públicos y que reclaman la apertura de la piscina".

Por otro lado, según los populares, en diciembre de 2019, "Piña dejó un agujero de 112.000 euros con la última obra acometida en la piscina para mejorar el rendimiento energético de la instalación, al perder una subvención de la Xunta de Galicia que firmara el anterior gobierno".