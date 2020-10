Costas Goberna ahondará en la vida de los monjes de Oia en el complicado siglo XVII

La propiedad del Monasterio de Oia y el historiador miembro de Instituto de Estudios Vigueses, Javier Costas Goberna, cerraron ayer el acuerdo para la publicación de una nueva obra bajo el título "Los Monjes de Oia. De héroes a villanos en el siglo XVII". Este trabajo ahondará en la extrema complejidad que vivieron los monjes en ese periodo, al estar obligados a mantener la plaza de armas en un momento de alta tensión política y militar entre España y Portugal, según manifestó el autor.

Este nuevo trabajo se publicará a principios del 2021 en colaboración con Mosteiro de Oia, a través de su editorial Serra da Groba.

Gostas Goberna fue homenajeado ayer en el cenobio por su contribución a la recuperación de la memoria histórica tanto del Mosteiro de Santa María de Oia como del municipio oiense, que los responsables actuales del monasterio consideran "es de incalculable valor". "Su interés, perseverancia y capacidad de investigación han hecho posible reconocer y poner en valor la riqueza de un gran número de petroglifos, de la actividad del territorio en época romana, y por supuesto de la relevancia y ascendencia del Mosteiro de Oia en diferentes etapas históricas y en geografías que llegaron a alcanzar la propia Lisboa", indicaron. "Javier Costas Goberna es un referente para nosotros por lo que representa en cuanto a cultura y acción", aseguró Xoan Martínez, director general de la empresa Mosteiro de Oia.

Miembro del Instituto de Estudios Vigueses, es autor de innumerables publicaciones. "Es por todo ello, por lo que ha sido seleccionado para ser el homenajeado con el "II Recoñecemento Mosteiro de Oia", afirmaron durante un sencillo acto marcado por la prevención frente al Covid-19. Costas Goberna agradeció el homenaje "Y sobre todo que a través de los años me hayáis permitido y me sigáis permitiendo curiosear en estas dependencias tan llenas de historia que me han animado y me animan a escribir sobre ellas".

La relación de Javier Costas Goberna con el Mosteiro de Oia se retrotrae a hace más de quince años, llegando a colaborar entonces y junto con la Asociación de Amigos do Mosteiro de Oia (ACAMO), en el 75º Aniversario como BIC entre otras iniciativas.

Más recientemente, la colaboración tuvo lugar alrededor del libro publicado en 2019, "Con otra mirada. El horror de la Guerra Civil Española en el Monasterio de Oia. 1936-1939". Esta obra que nace de la investigación de un equipo formado por Lucía Alvarez, Lorena González y por el mismo, detalla las huellas y los testimonios de presos republicanos y familiares, así como de vecinos de Oia que vivieron aquellos años.

El Mosteiro de Oia protegió los escritos en las paredes realizados por los presos en los años 1937 y 1939 a través de diferentes actuaciones del 2005 al 2019. Los autores tuvieron acceso al monasterio para trabajar sobre las ubicaciones originales antes de que se procediese a su extracción, restauración y musealización de las pinturas para poder eliminar el riesgo de su desaparición.

El " Recoñecemento Mosteiro de Oia"fue entregado a Joan Salvador en noviembre del 2019, coincidiendo con la inauguración de la muestra "Os presos do Mosteiro. Memorias da Guerra Civil Española". Joan Salvador salió del Campo de Concentración de Oia en diciembre de 1938 y durante la inauguración compartió con los asistentes anécdotas y recuerdos que no dejaron a nadie indiferente.

Estos actos forman parte del programa de la empresa para dar a conocer el valor patrimonial del monasterio.