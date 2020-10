La alcaldesa de Porriño niega su dimisión: "Ni el 6 de octubre ni en otra fecha"

Las facturas pendientes de pago a proveedores que el Concello de Porriño amontona por valor de 3 millones de euros han vuelto a generar polémica. En esta ocasión ha sido el grupo municipal de EU Son el que ha abierto la caja de los truenos, afirmando que la alcaldesa, Eva García de la Torre, habría comunicado a la dirección de su partido, el PSOE, la decisión de dimitir de su cargo, renuncia que se haría pública el 6 de octubre, aunque después habría cambiado de opinión. Dichas afirmaciones se produjeron ayer durante el debate del pago de facturas mediante un Reconocimiento Extrajudicial de Crédito (REC) en el pleno de la corporación; un pleno en el que no estuvo presente la alcaldesa, que desmiente "rotundamente" estas palabras y acusada a EU Son de "difundir rumores infundados; ni el 6 de octubre ni en otra fecha inminente tengo pensado dimitir".

La edil Patricia Sío, que se estrenaba en su cargo de portavoz de EU Son, fue quien hizo estas afirmaciones al explicar su voto en contra de la aprobación de un Reconocimiento Extrajudicial de Crédito para pagar las facturas. Sío reveló el contenido de las conversaciones mantenidas la semana pasada con el jefe de gabinete de la alcaldesa, en las cuales este le habría pedido que votaran a favor del REC porque Eva García de la Torre había decidido dimitir. En este sentido, cabe recordar que EU Son lleva semanas pidiendo la dimisión de la alcaldesa, condición sin la cual no apoyaría las decisiones del gobierno del PSOE-BNG.

No obstante, al día siguiente, según la portavoz de EU Son, "el jefe de gabinete nos transmite que ella acaba de cambiar de opinión, que ahora ya no dimite y que nos diga, palabras textuales, que no es nuestra pieza de caza". Por ello, Eu Son no apoyó ayer el pago de las facturas, al salir adelante la propuesta del Partido Popular para que el punto quedara sobre la mesa.

"El colmo de la irresponsabilidad política ha sido que pretendieran votar a favor del pago de facturas si yo decía que me iba, aunque lo dilatara en el tiempo. Les da exactamente igual si las empresas cobran o no y las personas que salen o no perjudicadas. Su obligación es trabajar para el Concello de Porriño, para el pueblo de Porriño, para quienes les votaron y para quienes que no les votaron, y desde luego no está en su labor intentar cobrarse una pieza que es la dimisión de la alcaldesa, no va a ocurrir, que se olviden", valoró ayer Eva García de la Torre, asegurando que su intención es finalizar el presente mandato.