Ponteareas aprueba 'in extremis' una modificación en los precios de la guardería

El pleno de Ponteareas aprobó anoche in extremis la modificación de precios públicos de la guardería infantil para conseguir la bonificación del 100 % de la Xunta de Galicia para las segundas matrículas en una misma unidad familiar en la escuela infantil municipal. La concejala de Servicios Sociales, Verónica Carrera, aseguró que hasta el día 30 de septiembre no se llevó a pleno por "falta de comunicación de la consellería de Política Social, que no dispuso la documentación necesaria hasta el mes de julio" y explicó que "puesto que en agosto no se celebran plenos municipales", la última fecha para aprobar la bonificación es, precisamente, el 30 de septiembre.

Mientras se celebró el pleno, los vecinos de la asociación Ponteareas Saudable, que posiciona en contra de la instalación de la caldera de biomasa colocaron dos chimeneas simbólicas con humo azul a las puertas del ayuntamiento de Ponteareas. También hicieron sonar bocinas y cacerolas.