Las palilleiras de Mos preparan un "gran diseño artesanal" para la salida de La Vuelta 2020

Mujeres de la Asociación de Palilleiras de Mos palillan estos días con la mirada puesta en la etapa número quince de La Vuelta Ciclista a España 2020, que saldrá desde Mos el jueves, 5 de noviembre, a las 10 horas, en dirección a Puebla de Sanabria. Para la ocasión, la Asociación de Palilleiras está trabajando en un proyecto que formará parte del atrezo del evento, "un gran diseño que, junto con el entorno del Pazo de Mos, enriquecerá el espacio elegido para la salida".

Según las palilleiras, "el objetivo de este trabajo en encaje de bolillos es el reto de elaborar una artesanía en gran formato e impulsar el patrimonio cultural con un sentimiento de orgullo y pertenencia a nuestro pueblo". Asimismo, la salida de La Vuelta desde Mos es una oportunidad para mostrar al resto de España la técnica del encaje de bolillos, que se lleva a cabo en muchos puntos de Galicia.

Además de participar activamente en los preparativos de dicho evento deportivo, la Asociación de Palilleiras de Mos también trabaja en el primer "Encontro de Labores no Camiño 2021", el cual incluirá varias actividades como: la tradicional Xuntanza de Palilleiras e Labores de Mos, una exposición con el título "Camino do Encaixe", los obradoiros "Os caminos do Encaixe" y un bus turístico.

Este proyecto se desarrollará en su mayoría en las parroquias de Tameiga-Costoias y Santa Eulalia de Mos, tramo del Camino Portugués, a lo largo del próximo año con motivo del Xacobeo 2021.