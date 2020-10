EU Son anuncia que la alcaldesa de O Porriño iba a dimitir la semana pasada y García de la Torre lo desmiente

La alcaldesa de Porriño, Eva García de la Torre, habría comunicado a la dirección del PSOE, concretamente a David Regades, la dimisión de su cargo la semana pasada. Una hipotética renuncia fugaz, pues, dos días después, cambió de opinión. Así lo reveló durante el pleno que tuvo lugar ayer en Porriño Patricia Sío, portavoz de EU Son, el grupo político que lleva semanas reclamando la dimisión de la alcaldesa, condición sin la cual no apoyaría las decisiones del gobierno del PSOE-BNG, como la aprobación de un Reconocimiento Extrajudicial de Crédito para pagar facturas por valor de 3 millones de euros que ayer se llevaba a pleno.

Por su parte, la alcaldesa acaba de "desmentir rotundamente este rumor infundado de que voy a dimitir por parte de EU Son" y asegura que su intención es la de acabar este mandato.

La dimisión de García de la Torre se computaría por los dos votos a favor que necesita el bipartito para poder pagar las facturas. No obstante, tal y como le comunicó el jefe de gabinete de la alcaldesa a EU Son un día después de revelarle la dimisión, la regidora porriñesa "acaba de cambiar de opinión, que ahora ya no dimite". Además, García de la Torre envió un recado para EU Son: "que no es nuestra pieza de caza", indicó Patricia Sío, revelando el contenido de la conversación mantenida con el jefe de gabinete de Eva García de la Torre.

Además, según el testimonio de Sío durante el pleno de la corporación, el jefe de gabinete le habría dicho que García de la Torre haría pública su renuncia el 6 de octubre, una vez se hubiera solucionado el tema sucesorio.

La alcaldesa, que ayer no acudió al pleno, desmiente nuevamente estas afirmaciones y aclara que "ni el 6 de octubre ni en otra fecha inminente tengo pensado dimitir". "El colmo de la irresponsabilidad política ha sido que pretendieran votar a favor del pago de facturas si yo decía que me iba, aunque lo dilatara en el tiempo. Les da exactamente igual que las empresas cobre o no", lamenta Eva García de la Torre.

Sobre el pago de 3 millones de euros en facturas, el asunto quedó nuevamente sobre la mesa.