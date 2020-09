El PP de Gondomar cuestiona la falta de respuesta del gobierno local a la Valedora do Pobo

El Partido Popular de Gondomar cuestionó ayer la falta de respuesta del gobierno local a la Valedora do Pobo y dijo que la falta de transparencia "es una constante desde que comenzó esta legislatura, tal y como vienen denunciando los miembros del PP de Gondomar, y otros miembros de la oposición", asegura Paula Bouzós, portavoz del grupo popular.

La portavoz municipal indica que el alcalde, Francisco Ferreira "debería contestar a los requerimientos que le hace la Valedora do Pobo, entregar la documentación que les piden los miembros de la corporación y actualizar el Portal de Transparencia del Ayuntamiento".

Por su parte, el alcalde, Francisco Ferreira, indicó que todos los requerimientos de la Valedora do Pobo se han contestado, pero muchas de las solicitudes realizadas por los concejales de la oposición se contestan tácitamente a los 5 días: si no hay una resolución en contra del alcalde pueden tener acceso al expediente que solicitan en Secretaría. Por otra parte, Ferreira señaló que todos los concejales firmaron un documento de confidencialidad sobre los datos que manejan, menos los del PP y el regidor se pregunta "¿por qué no quieren firmarlo?".