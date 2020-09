El gobierno nigranés enmienda mociones del PP y le da la vuelta a las propuestas

El gobierno local de Nigrán (PSdeG-PSOE) aprobó dos enmiendas a sendas mociones del PP y le dio la vuelta a las propuestas populares.

Inicialmente, el grupo popular le requería al Ayuntamiento que sufragara los gastos de mascarillas de las diferentes comunidades educativas y, por otro, que asumiera la convocatoria de premios a la innovación de empresas.

El gobierno propuso que ambas cuestiones fueran al cargo de la Xunta al ser de su competencia, aprobando la primera con la abstención del PP y la segunda con su voto en contra.

"Están presentando mociones en contra de los intereses del vecindario de Nigrán solo para defender al gobierno de la Xunta, que es a quien le tienen que requerir que asuma sus competencias; claro está que no les importa perjudicar las arcas municipales al pretender que sigamos asumiendo costes que no nos corresponden", defendió el regidor. Por su parte, Marina Vidal, edil de Educación y maestra, señaló el "abandono" de la Xunta de sus responsabilidades: "En el Concello estamos desde el minuto 1 de la pandemia trabajando con las direcciones de los centros, apoyando en todo, entregando fotocopias, mascarillas transparentes para los maestros de Audición y Lenguaje, asumiendo la desinfección extra, incluso aportamos el Pabellón Municipal para que el IES Val Miñor pueda hacer Educación Física mientras la Xunta no les facilita el transporte al mismo", incidió Vidal, quien recordó al portavoz del PP que la semana pasada el propio PP votó en contra en el Parlamento de suministrar de mascarillas a las comunidades educativas.