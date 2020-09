Los populares de Porriño recriminan las ausencias de la alcaldesa sin causa justificada

El Partido Popular de Porriño reclamó al secretario municipal información detallada sobre las nóminas de la Alcaldesa, Eva García, "ante sus continuas ausencias sin que conste baja médica", afirman los populares en una nota de prensa.

Añaden que tan solo en lo que va de año, la regidora firmó seis delegaciones de competencias en el primer teniente de alcalde.

"Si bien es público y notorio que la regidora se ausenta de su puesto de trabajo habitualmente, en muchas ocasiones sin delegar el ejercicio de sus potestades en funciones, y desde el máximo respeto a su vida personal, desde el PP consideran inaceptable que no se apliquen las bajas médicas o no se presenten los partes de baja para mantener el 100% de sus retribuciones", aseguran.

"Si tal y como se indica en los decretos de delegación, la Alcaldesa no acudió a su puesto de trabajo por enfermedad o por guardar un periodo de convalecencia por prescripción médica, cómo es posible que no se entreguen los partes de baja o no se aplique la baja médica que corresponde", cuestiona el portavoz, Alejandro Lorenzo.

Los populares muestran públicamente la sospecha de que detrás de estos hechos existe un interés en no perder parte de su salario, ya que al estar de baja la nómina se reduce al 60%, según informan en el propio comunicado de prensa.