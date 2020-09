Malestar en el IES San Paio de Tui por la eliminación del departamento de portugués, el primero de Galicia

El presente curso académico ha arrancado en el IES San Paio de Tui con la eliminación del Departamento de Portugués. La noticia ha cogido por sorpresa a toda la comunidad educativa y ha causado un profundo malestar en el claustro de profesores, donde ya se están movilizando para que el estudio de la lengua lusa no pierda el lugar que se merece en un instituto con cerca de un centenar de alumnos y alumnas matriculados en esta especialidad.

Las causas de la eliminación del departamento no están demasiado claras. Alfonso Ruso, director del centro, explica que el anterior jefe de departamento se jubiló este curso y que cuando procedieron a nombrar al sustituto, el profesor que imparte portugués en el instituto, la Inspección Educativa no autorizó la renovación por no tratarse de una primera lengua. "La decisión no se entiende, sobre todo en una ciudad raiana como Tui", manifiesta el director, haciendo alusión a la estrecha relación de Tui con la vecina localidad portuguesa de Valença, ambas constituidas en Eurociudad.

La eliminación del departamento no significa que se deje de impartir dicha asignatura en el centro, pero impide que haya un órgano de coordinación didáctico encargado de organizar y desarrollar las enseñanzas propias del área, materias y módulos correspondientes. Además, cabe destacar que el IES San Paio de Tui fue el primero de toda Galicia en contar con un Departamento de Portugués, una disciplina que lleva 30 años de enseñanza ininterrumpida en este instituto.

En este sentido se ha pronunciado ya la Associaçao Docentes de Português na Galiza, que advierte que su supresión "representa un peligro evidente para la continuidad del estudio de esta lengua en el IES San Paio". "Aunque en este año escolar se mantengan los grupos, los mismos pueden ser suprimidos en cualquier momento en los próximos años", explican desde la asociación, apuntando que "esto implica un doble perjuicio: para el alumnado del futuro, porque no tendrá la opción de estudiar portugués; y para el alumnado actual del centro, porque será obligado a cambiar de lengua extranjera en medio de sus estudios, aterrizando súbitamente en otra lengua sin poseer la menor base de ella".

El colectivo de profesores de portugués también recuerda que la decisión va en contra de la Lei Paz Andrade, una norma aprobada por el Parlamento de Galicia en 2014 para el aprovechamiento de la lengua portuguesa y los vínculos con la lusofonía.

Varios colectivos ya se están movilizando para que la queja sea llevada al Parlamento gallego, tal y como informa el director del IES San Paio de Tui.