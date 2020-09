Dimite la directiva del IES San Simón por falta de limpiadores

El equipo directivo del IES Illa de San Simón de Redondela presentó su dimisión el día de la reapertura del centro por la falta de atención de la Xunta a sus peticiones para ampliar el personal de limpieza para reforzar las tareas de desinfección e higienización por la Covid-19.

La carta de dimisión, dirigida a la jefatura territorial de Educación de Pontevedra, defiende el trabajo de preparación realizado desde junio en el instituto para poder iniciar el curso en condiciones de seguridad. Para ello, presentaron varias solicitudes debidamente justificadas para poder contar un refuerzo de personal de limpieza junto con mediciones realizadas por la unidad técnica.

El centro cuenta con un limpiador a jornada completa y otra a media jornada y una superficie de entre 2.900 y 3.000 metros cuadrados repartidos en cuatro edificaciones. En el escrito acreditan que, con los medios actuales, esta trabajadora tendría que asumir las tareas en unas 3,5 horas, cubriendo todos los cambios de clase, mientras que el otro empleado tendría que encargarse de 20 aulas, el aula Covid, un pabellón de 700 metros cuadrados, biblioteca, sala de profesores, 11 aseos, 16 despachos, corredores y vestíbulo.

El equipo directivo "no está dispuesto a asumir la responsabilidad" de abrir un centro "que no cumpliría con las condiciones de higiene básicas impuestas" por la Xunta, ante la imposibilidad de hacerlo con los medios humanos disponibles en la actualidad. "Tal situación va contra la salud de nuestro alumnado y personal y podría tener consecuencias legales en el caso de un brote", advierten. Por ello, teniendo en cuenta que la solicitud de personal no ha sido atendida y que las tareas realidades hasta el momento exceden las propias de su puesto y sus conocimientos de prevención de riesgos, han decidido presentar su dimisión.