Medio Ambiente da protección a un nido de avispas que combaten a la velutina

Dentro de la campaña contra la avispa velutina, especie invasora procedente de Asia, la concejalía redondelana de Medio Ambiente ha decidido proteger un nido de avispón europeo ( vespa crabro) en el paseo del río Maceiras. El objetivo es que el insecto autóctono "continúe su función de depredador natural de la avispa asiática", informó el departamento municipal que dirige el edil Roberto Villar.

"Desde que se recibió en la primera semana de septiembre aviso en el Concello de la presencia de un nido de esta especie, el SEIS (Servizo de Emerxencias, Incendios e Seguridade) de Redondela procedía a balizarlo y a comprobar si podía causar problemas de inseguridad. Una vez pasados los datos, la técnica del departamento de Medio Ambiente apuntó que la vespa crabro es una especie que no abunda mucho y que es uno de los pocos depredadores naturales de las velutinas", señala la concejalía.

Realizadas consultas técnicas sobre el avispón europeo y tras comprobar en las últimas semanas que "no hubo ningún tipo de incidencia en el paseo balizado", el área municipal decide conservar la colmena con su protección "para favorecer la reproducción de esta especie". Asimismo se señalizó el lugar con un cartel de precaución "en el que se mencionan una serie de pautas para no perturbar la tranquilidad de las avispas crabro". Este insecto no es agresivo, "pero si se sienten atacadas cerca del nido se van a defender, por lo que no se les debe molestar", advierten. Desde Medio Ambiente piden "que se respete el nido y no se le den golpes al tronco, ni se le metan cosas dentro".

La variante de avispa asiática que se ha establecido en Europa es distinguible por su tórax de color negro, mientras que en la crabro es color castaño con zonas amarillas.