Personal del centro de salud de Tomiño, sobrepasado por las agresiones verbales de usuarios

El personal del centro de salud de Tomiño ha escrito una carta dirigida a los tomiñeses que ha difundido el Concello a través de su página de Facebook. "Nos decidimos a escribir estas palabras ante la creciente oleada de agresiones verbales de los últimos tiempos, sufridas especialmente por las compañeras del mostrador, tanto en el centro como por teléfono o mediante las redes sociales", comienzan diciendo en la misiva, en la que piden la colaboración de los vecinos para sobrellevar la crisis sanitaria y ruegan "un poco de paciencia; estamos en el mismo bando".

La mayoría de las quejas de los pacientes se producen porque son incapaces de solicitar una cita por teléfono, por lo que los usuarios se ven obligados a acudir presencialmente al ambulatorio, lo que provoca grandes colas en el exterior.

"Las compañeras del mostrador contestan a todas las llamadas que les es posible a lo largo de la mañana. Si no contestan no es porque no trabajen, sino todo lo contrario, porque tienen más tareas y la presión asistencial es muy alta para el volumen de personas que trabajamos en este centro", explican en la carta, en la que aprovechan para reclamar "más administrativos, más médicos y más enfermeros, o, por lo menos, la sustitución al completo de las bajas y vacaciones del personal".

Sobre esta "excesiva carga de trabajo", el equipo del ambulatorio tomiñés indica que "casi todo el personal médico lleva trabajando más allá de las 15 horas desde el mes de junio, sin retribución económica".

Por todo ello, piden "disculpas se a veces estamos cansados y desilusionados", aunque también advierten de que, si se siguen produciendo incidentes en la cola del mostrador, o grabaciones en espacios públicos, "no veremos obligados a denunciar ante las fuerzas de seguridad".

La situación es similar a la que se vive en otros centros de salud de la comarca, por ejemplo, el de Tui, donde incluso se ha llegado a requerir presencia policial. También en Salceda son constantes las quejas por la imposibilidad de los vecinos para concertar una cita telefónica, mientras que en A Guarda las colas de la gente que acude presencialmente para obtener una citación llegan al exterior del centro médico.