El director del IES Illa San Simón, Ramiro Armesto, anunció que la dirección en bloque del instituto presentará su dimisión si no logran un refuerzo de personal antes del inicio del curso, previsto para mañana miércoles. Advierten de la posibilidad de cerrar aulas si no pueden garantizar la desinfección. "Necesitamos que se incremente el personal de limpieza", indicó, "y si no se cumple, no descartamos cerrar el centro porque no podemos tener alumnos sin garantizar la seguridad".