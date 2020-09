Mil firmas reclaman al Concello que anule la licencia concedida a Aucosa

Los malos olores que genera la fábrica de harinas de pescado Aucosa, en Punta Chapelisa, colman la paciencia de los residentes en las inmediaciones en las parroquias de Chapela y Trasmañó. En una nueva acción de protesta, los vecinos entregaron ayer en el Registro unas mil firmas reclamando al Concello que anule la licencia concedida a la empresa para la reforma de sus instalaciones, y que según Aucosa le permitirá reducir sus emisiones.

Los firmantes solicitan "que las autoridades estimen las posiciones del vecindario y no olviden sus derechos"; que se acepten los recursos de reposición presentados; y que el Concello de Redondela "responda con la misma diligencia que tiene con los escritos de Aucosa".

Los vecinos denuncian que su derecho "a disponer de un aire saludable" está siendo vulnerado "desde hace decenios" -la factoría se implantó en 1976- por sus "hedores, emisiones de CO2 y vertidos". "Existen lugares, en polígonos industriales, para que empresas como esta desarrollen su negocio", dicen.

La semana pasada presentaron un recurso a la resolución de Alcaldía por la que se estimaba que no existía por parte de Aucosa vulneración urbanística; los vecinos consideran que el archivo no procede "porque la licencia es nula y/o anulable", en base a la Ley de Costas y una sentencia del Tribunal Supremo (2869/2014) que confirmaría que "la actividad de Aucosa, por no ser limpia, no se justa a las normas urbanísticas y por tanto no es compatible con las viviendas residenciales del entorno", según alegan.

"Total apoyo"

La alcaldesa Digna Rivas y el edil de Medio Ambiente Roberto Villar se reunieron con los vecinos que entregaron ayer las firmas y les expresaron su "total apoyo" ya que "tienen que convivir con un grave problema medioambiental". Sin embargo, trasladaron la responsabilidad a la Xunta de Galicia "que fue la que informó favorablemente de la instalación de la empresa"

El Concello sigue a la espera de una reunión con la Dirección Xeral de Calidade Ambiental para "establecer una hoja de ruta que permita acabar con este problema", por el que ya se han levantado decenas de partes de la Policía Local, así como oficios al Seprona, al juzgado, a la Xunta y a Augas de Galicia.

