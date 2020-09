Plantón en el CRA de Caldelas por las deficiencias del centro

Los que tampoco irán a clase son los niños y niñas del CRA de Caldelas, en Tui. Al menos hasta que no se cumplan unas condiciones mínimas exigidas por el Anpa, que lleva tiempo denunciando la decadencia de las instalaciones. Propusieron a Educación llevar el CRA al CEP de Caldelas y la Xunta prometió el traslado para el curso 2021-2022. Las familias aceptaron, pero enviaron una carta exigiendo unas "obras mínimas". Como todavía no han obtenido respuesta, ayer se concentraron frente al centro escolar, ubicado al pie de la carretera, donde han colocado pancartas en las que se puede leer "Administración solución xa!" y "A estas aulas non virán nenos".