Malestar en Ponteareas porque el horario de la Escuela Infantil impide la conciliación

La vuelta a las aulas en plena pandemia no está siendo fácil. Si no que se lo digan a los padres y madres que llevan a sus hijos e hijas de entre 0 y 3 años a la Escuela Infantil Municipal de Ponteareas, donde se han establecido horarios fijos para la entrada escalonada de los usuarios. Una decisión que ha provocado un "profundo malestar" entre las familias, para las cuales será imposible conciliar.

Padres y madres denuncian una "falta de comunicación realmente grave" por parte del gobierno local. "La poca información que tenemos la recibimos tarde y no tuvimos capacidad de reacción", lamenta Anxo, el padre de un niño de 3 años que comienza su jornada laboral a las 8 horas y cuyo horario de entrada de su hijo en la Escuela Infantil ha sido marcado para las 9.45. "El curso pasado mi hijo entraba a las 7.30 horas", explica este padre, que todavía no sabe cómo se organizará cuando rematen sus vacaciones. "Mi horario laboral no va a cambiar; si supiera antes que iban a quitar el Aula Madruga hubiera buscado alternativas, pero ahora, encima de la hora, es imposible, está todo lleno en otras guarderías", lamenta Anxo.

"La mayoría de la gente que lleva a sus hijos a la guardería lo hace por necesidad; a esa gente no le sirve de nada llevar a los niños a las 10 horas", indica Laura, madre de una niña de 2 años. La hora de entrada que le ha sido marcada también es a las 9.45 horas, por lo que tendrá que pagar a una persona para que lleve a su hija a la Escuela Infantil. Lamenta, al igual que Anxo, que "no nos dieron opción a presentar ningún tipo de alegación por motivos laborales". Ambos manifiestan que la Escuela Infantil Municipal "debería facilitar la conciliación, con unos horarios dignos, sobre todo cuando pagamos lo mismo o más que una guardería privada".

Protesta en As Neves

Otra vuelta al cole conflictiva es la que vivirán hoy los alumnos y alumnas de 5º de Primaria del CEIP Pazo da Mercé en As Neves, donde los padres han decidido no llevar a sus hijos al colegio por la "masificación del aula".

La presidenta del Anpa, Gloria, explica que en 5º son 25 escolares en una misma aula y que es imposible guardar las distancias de seguridad. En este curso existe mucha preocupación porque, en caso de contagio, hay varios niños asmáticos y una que acaba de ser intervenida de un trasplante de pulmón. "Aunque seguramente esta niña reciba clase en casa, su hermano asiste a la misma clase y puede ser un posible foco de contagio", indica la presidenta del Anpa.

La solución que ofrecen es el desdoble del curso de 5º de Primaria en dos aulas. "El centro tiene aulas libres", asegura Gloria, que señala además de que los padres ya informaron por escrito de la situación a la Inspección Provincial de Educación y que hoy, en señal de protesta, no llevarán a los alumnos y alumnas de 5º a clase.