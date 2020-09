Amaro Ferreiro pone a prueba el concierto "bajo control" del XVII Festival de Cans

El músico Amaro Ferreiro ofreció ayer uno de los grandes conciertos del Festival de Cans, y puso a prueba que el indie o música independiente puede "sentirse" perfectamente sentado y guardando la distancia de seguridad. Ocurrió anoche en el popular certamen que mezcla el más importante concurso de cortometrajes de Galicia, con conciertos y coloquios sobre el mundo audiovisual.

Aunque el Covid-19 castró sin lugar a dudas algunos elementos que hacían del Festival de Cans un punto de encuentro de miles de personas, dejó partes esenciales que pudieron visualizarse con una dimensión extraordinaria en el penúltimo día en el que "A noite das homenaxes" puso la uva de la tarta, porque en Cans ya es tiempo de vendimia.

El día comenzó con un coloquio con la montadora, directora y videoartista Julia Juániz, y que adentró a las personas asistentes en una "tercera dimensión" de la que poco se habla. Juániz fue la montadora de más de 50 largometrajes con directores de la talla de Carlos Saura, Basilio Martín Patino, o Víctor Erice, y abrió una jornada en la que también se entregaron los premios de honra del certamen y en la que se estrenaron dos documentales de factura gallega: uno sobre la pianista, compositora y activista cultural Enma Pino (fallecida en 2014), y otro sobre el propio certamen: 'Cans16', firmado por la realizadora Isaura Docampo.

La participación de Julia Juániz se enmarcó en la sección Cafés con CREA, promovidos por el certamen y la Asociación de Directores y Realizadores de Galicia (CREA). La montadora también lo fue del largometraje 'La isla de las mentiras' de Paula Cons, y la realizadora, que participó en el visionado del jueves, también estuvo presente.

Ayer también tuvo lugar la Ruta Cinéfilo-Literario guiada por el polifacético escritor Carlos Meixide. La actividad, diseñada por el también con el fundador del grupo Os da Ría para esta ocasión, tuvo un aforo limitado para veinte personas con preinscripción, y desde hace días todas las plazas quedaron agotadas.

Nadie sin entrada

Hoy es el último día del Festival de Cans y comienza con la presencia del director Oliver Laxe. Todas las personas que acudan hoy al festival, incluido el concierto de la tarde de Hendrik Röver y los Míticos GTS, deben llevar entrada. La organización avisa que no entrará nadie que no esté acreditado o tenga entrada y para ello habrá un equipo de seguridad privada con más de 25 agentes. "Por primeira vez teño que decir, non veñan a Cans se non teñen entrada", declaró ayer el director del festival porriñés, Alfonso Pato.