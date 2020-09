Tui prepara la llegada del rey Felipe VI

Tui vivirá hoy una jornada histórica con la visita del rey Felipe VI a la Comandancia Naval del Miño; la primera vez en siglos que un monarca acude a un acto oficial en la ciudad fronteriza. El acontecimiento estará marcado por grandes medidas de seguridad, restricciones de tráfico y asistencia de numerosas autoridades, entre las que destacan el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices; el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada; y los alcaldes y alcaldesas de la demarcación de la Comandancia Naval del Miño, a excepción de los nacionalistas que ostentan el bastón de mando en As Neves, Tomiño y O Rosal. Esta ausencia se debe a que la dirección del BNG ha decidido que sus alcaldes no irán al acto para manifestar su rechazo a la figura "anacrónica" de la monarquía.

Todo está a punto para recibir a Su Majestad, que retoma en Tui su agenda oficial tras un par de semanas de paréntesis en las que ningún miembro de la Familia Real participó en actos públicos desde la visita de los reyes a Ibiza el pasado 17 de agosto. El monarca visitará la Comandancia Naval del Miño sin la compañía de Doña Letizia, que también retoma hoy sus compromisos en Madrid, en este caso participando en una reunión de trabajo con la Federación Española de Enfermedades Raras.

A las puertas de la sede de la Comandancia Naval ya se intuía ayer cierto bullicio, pues la institución se encontraba ultimando los preparativos. También el Concello de Tui tuvo que restringir el aparcamiento en varias calles, por lo que hoy no se podrá estacionar en las rúas Palláns, Calzada, Coengo Valiño, Antero Rubín y Baixada ao Embarcadoiro. Tampoco se puede aparcar en el Paseo Fluvial y han sido retirados todos los contenedores de basura ubicadas en las calles ya mencionadas.

La llegada de Don Felipe VI no se espera hasta pasadas las 11 horas. El programa contempla una visita a bordo del patrullero Cabo Fradera por el Miño y una recepción oficial de autoridades sobre las 13.30 horas.

El acontecimiento no pasará desapercibido y ya hay convocadas dos concentraciones en Tui con motivo de la visita del Borbón: una a favor y otra en contra. La primera, en apoyo al rey, circula desde la semana pasada en las redes sociales con el hashtag #EspañaOsQuiere y tendrá lugar en el Club Náutico de Tui a las 10.45 horas. La segunda, "en rechazo a la Monarquía Española en Tui", ha sido convocada por Galiza Nova y será a las 12 horas en torno a la Glorieta de Vigo, donde se ubica el Monumento al Caballo Salvaje de Oliveira, en el Paseo da Corredoira. "No hay cabida para la monarquía en una democracia, nosotros lo tenemos claro. La monarquía representa uno de los pilares de la represión colonial que sufre nuestro país. Los jóvenes gallegos le haremos frente, le demostraremos que no lo queremos aquí y que no somos súbditos de nadie", advierte en nota de prensa Paulo Ríos, secretario de Galiza Nova.