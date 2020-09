As Neves investiga la autoría de un vertido de basura en Pousadouro

El Concello de As Neves investiga la procedencia y autoría de un vertido de basura y restos de obra en Pousadouro, en una zona próxima a un merendero al aire libre, al paso del Camiño dos Frades y al acceso al Mirador de San Nomedio. Desde el Concello recuerdan que en As Neves hay más de 60 áreas de reciclaje con contenedores y que el Punto Limpio abre martes, jueves y sábados de 10 a 14 horas, además de haber un servicio de recogida a domicilio de voluminosos, por lo que "no se tolerarán comportamientos como este que causan daños medioambientales y molestias a los vecinos y a todas las personas que se desplazan hasta As Neves".