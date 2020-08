El PP de Ponteareas exige que se deje circular por la calle Redondela en obras

El grupo municipal del PP en Ponteareas lamentó a través de un comunicado "la falta de planificación y consenso del bipartito local que está remodelando la Calle Redondela sin tener en cuenta las necesidades y peticiones de los residentes en esta zona".

Hace días comenzaron las obras en este vial y algunos vecinos protestaron por la retirada de árboles y plazas de aparcamiento.

"La humanización elimina casi todo el aparcamiento, sin generar nuevas plazas en ese entorno. Además, se modifica el doble sentido y se deja el vial con una única dirección. No se ha tenido en cuenta ni una sola petición vecinal, consenso cero", explican los populares.

La formación conservadora denuncia que actualmente solo pueden circular por el vial los residentes que puedan demostrarlo. "Esta decisión acarrea graves perjuicios económicos a las personas que tienen negocios y hostelería en la Calle Redondela, motivo por el cual hemos presentado un ruego al alcalde instando a que levante el veto de circulación", indica la portavoz, Belén Villar.

El PP considera que la eliminación del doble sentido obliga a los vehículos pesados y no pesados a desviarse por el entorno del parque de As Pombas, decisión que consideran un grave error los populares. "Están todo el día hablando de una convivencia en la que prevalecer al peatón, donde no exista circulación de vehículos. Ahora quieren cargarse la zona del parque de As Pombas con esta decisión, derivando allí todo el tráfico. La seguridad vial en esta zona queda en entredicho", se queja la representante municipal.

Por otra parte, los populares se unen a las reivindicaciones de Adenco, que han denunciado el "arboricidio" llevado a cabo por el bipartito en esta calle. "Los mismos que hace unos años se declaraban defensores del planeta, incluso algún edil del gobierno actual perteneció a asociaciones de índole ecologista, ordenan la tala masiva de todas las especies que estaban en la calle Redondela. Es todo un despropósito".