ACIP exige al concello de Ponteareas que pague las ayudas del Covid

Alternativa Ciudadana de Ponteareas ha solicitado al Concello que se paguen de forma urgente las ayudas Covid-19. Según Juan Carlos González Carrera, "estamos la finales de agosto y más del 75% de la solicitudes no fueron resueltas, con el que nos parece algo que no debería pasar en estos momentos tan difíciles para los autónomos y empresas de nuestro Ayuntamiento". ACIP recuerda que apoyo la concesión pero no se cumplió que se fuesen resolviendo conforme se presentaran las solicitudes. Ahora pide urgencia.