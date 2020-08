La aventura del primer disco en plena pandemia

Financiaron la autoedición de su disco debut gracias a los bolos en locales de toda el área de Vigo o en festivales y ahora se encuentran sin la posibilidad de mostrarlo en directo a causa del virus. Pero el rock no se rinde y The Mirror prevé presentar el CD que lleva su nombre el próximo sábado en A Palma.

"Reivindicamos el crecimiento personal, la rebeldía contra las dificultades, la lucha por ser uno mismo para lograr lo que quieres..." Así define Tania Rodríguez, la voz cantante de la banda baionesa The Mirror su primer disco, recién públicado. El rock no entiende de pandemias y es lo suyo. Por eso no se han dejado vencer por una crisis general que los deja sin posibilidad de promoción, sin bolos ni conciertos. Están pendientes del próximo sábado, 29 de agosto, fecha en que podrán encontrarse con sus seguidores cara a cara, mascarilla de por medio, en el concierto de presentación del CD en el parque de A Palma, a partir de las 20.30.

Los nueve temas que pueden escucharse en todas las plataformas desde el día 1 son su reflejo. De ahí que el trabajo debut de estos rockeros baioneses tome el nombre de la propia banda. Llevan poco tiempo en el panorama musical miñorano, apenas dos años, pero las ganas les impiden dejarse llevar por el parón. "La pandemia nos ha cogido de lleno, pero tuvimos suerte porque el disco lo habíamos grabado en febrero, justo antes de decretarse el estado de alarma. La producción fue un trabajo tremendo, sin poder reunirnos para ir al estudio, compartiendo los arreglos y las opiniones de todos por WhatsApp. Una locura", recuerdan.

Tania (vocalista), Alejandro Vasconcellos (también cantante y guitarrista), Óscar Román (baterista), Gorio Álvarez (bajista) y Rubén Carrera (guitarrista) llevaban desde 2018 luchando por sacar a la luz este proyecto. Procedentes de otras bandas, se unieron para crear un grupo de temas propios con influencias de rock, funk y soul y con el objetivo claro de publicar. Así que, para financiar este CD autoeditado, pasaron por escenarios de locales del toda el área de Vigo, festivales como el Solpor de Monteferro y hasta ganaron el concurso Sons do Casco de Baiona, con una canción en gallego, titulada "Nada é noso", en la que reivindicaban el cuidado del medioambiente para evitar tragedias como los incendios de octubre de 2017.

Dejaron a un lado en aquella ocasión el inglés que emplean en todas sus letras. "Todos hemos crecido escuchando música en inglés, principalmente rock", explican.

"Brand new sunset" ("Nuevo atardecer") es el título del primer single y del videoclip que lanzaron a YouTube en pleno confinamiento y que contó con la participación de la atleta paralímpica Desiré Vila, una joven gondomareña que compitió como gimnasta acrobática desde 2012 hasta 2015 con numerosos éxitos deportivos hasta que una negligencia médica la dejó sin una pierna. Lejos de rendirse, se cambió al atletismo adaptado en cuanto se recuperó y logró proclamarse campeona de España en los 100 metros y en salto de longitud.

Todo un símbolo de superación que les ayudó a lanzar un mensaje "en defensa del espíritu de lucha para conseguir los propósitos". Una idea que sigue más vigente que nunca después de lo ocurrido en los últimos meses. Y es que "el apoyo de gente como Desirée y de artistas y entidades de O Rosal y de A Guarda como Miguel de la Peña, de Baixo Miño Estudios, donde grabamos, o Bruce Grinn, la fotógrafa Tamara Castro, la estilista Tini Taboada o el artista visual Roberto Alonso Lago nos ha permitido llegar hasta aquí", subrayan.