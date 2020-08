Los concellos del Miñor asumen talas forzosas en decenas de fincas para evitar incendios

La pandemia que todo lo altera apenas ha incidido en el peligro de incendio en la comarca miñorana. La Xunta amplió este año 45 días, hasta el 16 de julio, el plazo para retirar la maleza de las fincas o cortar los árboles en las llamadas franjas de seguridad. Pero ha pasado un mes y todavía son decenas las parcelas que siguen sin limpiar, según confirman desde los concellos del Val Miñor. Tres años después de la tragedia que tuvo su zona cero en la parroquia nigranesa de Chandebrito y sendos focos devastadores en el gondomareño Monte Galiñeiro y a pocos metros de las casas en el centro urbano baionés, los ayuntamientos miñoranos se ven obligados a asumir desbroces y talas forzosas de forma subsidiaria, con la intención de pasar la factura después, si es que aparecen los propietarios de los terrenos.Las sanciones son otro cantar. Apenas se multa por estas infracciones a no ser que las infracciones sean reiteradas y graves.

El más tajante por el momento es el Concello de Nigrán. Hace un año actuó en un total de 27 parcelas, repartidas por todas sus parroquias, y ya está preparando una segunda remesa de fincas en las que intervenir. Esta vez son un total de 17, según confirma su concejal de Medio Ambiente, Diego García Moreira, que destaca la "reducción" del número de casos y espera que responda a una mayor concienciación social. "Son muchos más, dos terceras partes, los terrenos en los que tenemos que entrar a limpiar porque no aparecen los dueños que los de infractores declarados", asegura.

El Ayuntamiento nigranés contrató los trabajos el año pasado a una empresa por algo más de 16.000 euros y trata de recuperar el dinero. El gasto de este año todavía no se ha concretado pero el equipo de gobierno ha aumentado el presupuesto municipal para estos fines. De los 6.000 euros de 2019, la partida se ha incrementado hasta los 15.000 euros. "Nuestro compromiso es apostar por la prevención y hemos contratado además un técnico específico para estas cuestiones", explica el edil, que lamenta que "la Xunta no cumpla el compromiso que hizo de correr con los costes de estas limpiezas a través de la empresa pública Seaga, como consta en el convenio que firmamos con la Fegamp".

Su homólogo en Gondomar, Brais Misa, confía por el momento en el acuerdo con la Xunta y la Fegamp al que Gondomar también se ha adherido. Su departamento busca a los propietarios de 131 terrenos y, si no aparecen, "trasladaremos cada caso a Seaga porque el Concello no podría asumir tal volumen de intervenciones". La maquinaria contratada por la Administración municipal ha actuado en un par de casos muy urgentes, afirma el edil, pero son más de 300 los expedientes que se acumulan por no retirar la maleza o garantizar las franjas de seguridas sin eucaliptos ni pinos.

Misa está convencido de que buena parte de las infracciones se debe al desconocimiento de la población y ha diseñado, junto con los técnicos de su negociado, un díptico que deja claras las franjas y requisitos a cumplir a la población. Son 3.000 los folletos que se repartirán entre comunidades de montes, asociaciones vecinales y establecimientos comerciales para que lleguen a todo el mundo.

El Concello de Baiona también se ha visto obligado a acceder de manera forzosa a fincas en riesgo de incendio. Este año han sido ya tres y quedan otras seis pendientes, según explican desde el departamento de Medio Ambiente, que ha abierto un total de 35 expedientes y tiene otras 15 denuncias sobre la mesa para comprobar.